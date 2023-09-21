Главнокомандующий ВСУ Залужный рассказал, сколько ракет рф ночью выпустила по Украине

Большую часть ракет удалось уничтожить средствам ПВО.

В ночь на четверг, 21 сентября, российские оккупационные войска в очередной раз совершили массированную атаку по городам Украины. Оккупанты ударили разными типами ракет.

Об этом на своей странице в Telegram рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его словам, вражеская атака началась около 03:40. Путинские войска запустили по Украине 43 крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55 из 10 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из энгельса* (российская федерация).

Залужный отметил, что в пространство Украины ракеты заходили в несколько волн, с разных направлений, но постоянно меняли свой курс. Однако средствам ПВО удалось уничтожить 36 вражеских целей. К отражению атаки были привлечены зенитные ракетные войска, истребительную авиацию, мобильные группы и другие средства.

В 06:00 российские войска обстреляли Харьков, применяя ракеты С-300.

"Курсор" писал ранее, что под ударом россиян в ночь на 21 сентября оказалась столица Украины, Ровно, Харьков, Черкассы и Хмельницкий. Появились первые подробности и фотографии последствий вражеских обстрелов.

Еще мы писали, что в ночь на среду, 20 сентября, российские оккупационные войска в очередной раз атаковали города Украины ударными БПЛА. Несмотря на то, что средства ПВО хорошо справлялись со своей задачей, некоторым воздушным объектам удалось достигнуть свой цели. Зафиксирован "прилет" в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге (Полтавская область).