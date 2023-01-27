Главный раввин россии путину: «Мы сделаем все для мирного решения»

путин встретился в четверг с главным раввином россии Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин россии Александром Барадой по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Согласно стенограмме встречи, опубликованной на сайте кремля, Лазар намекал во время встречи о войне с Украиной и пытался способствовать миру.

«Мы готовы сделать все [необходимое] для поиска мирных решений. Потому что люди, которые страдают, вредны для всех, все страдают, когда страдают люди вокруг нас. Мы все дети одного [и единственного] Бога, и мы желаем, чтобы все дети жили в братстве, взаимопонимании и дружбе, чтобы люди уважали друг друга», — сказал Лазар.

Лазар процитировал Талмуд и сказал, что «тот, кто спасет одну жизнь, по Писанию считается спасшим весь мир», и добавил, что «мы ценим жизнь каждого человека.

«Мы как еврейская община не только в россии, но и во всем мире готовы сделать все [необходимое] для того, чтобы найти мирные решения». В заключение он заявил, что «может быть, наш народ лучше всех понимает, что такое страдание, поэтому мы готовы сделать все, чтобы действительно был только мир в мире, а люди жили хорошей жизнью», — заявил раввин.

«Каждый год, когда мы вспоминаем эти события, мы говорим: никогда больше», — сказал Лазар о Холокосте.

путин сказал, что «жертвы Холокоста» были «героями сопротивления», и добавил, что «из всех евреев, уничтоженных нацистами, большинство были гражданами ссср, и это наша общая боль».

путин поделился с двумя раввинами, что «мы категорически против предания забвению подобных преступлений, не имеющих срока давности». Он добавил, что россия «проводит такую ​​политику, чтобы ничего подобного в истории человечества больше никогда не повторилось».

Ранее Курсор писал, что в агентстве Fitch Ratings говорят, что война в 2023 году продолжится между Украиной и рф в рамках ее нынешних широких параметров.

Напомним, что о сроках завершения войны между Украиной и рф можно будет говорить после весны и начала лета 2023 года, потому что этот период будет решающим.