В украинской разведке спрогнозировали, когда наступит решающий момент в войне с рф

Война, которую российская федерация* развязала на территории Украины, длится почти одиннадцать месяцев. И о сроках ее завершения можно будет говорить после весны и начала лета 2023 года, потому что этот период будет решающим.

Об этом рассказал в интервью Delfi.ee представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

По его словам, если новое наступление агрессора, запланированное на эту весну провалится, то это будет началом краха российской федерации и путинского режима. При этом, Скибицкий считает маловероятным новое наступление оккупантов на Киев с территории Беларуси, как и активные боевые действия на юге государства, потому что россиян больше волнует аннексированный Крым.

Председатель Главного управления разведки подчеркнул, что после весны и начала лета, возможно, они смогут говорить об окончании военного конфликта. А на вопрос о вероятности завершения войны с рф в 2023 году просто ответил, что не стоит пока «заглядывать далеко».

«Курсор» писал ранее, что «вторая» армия мира задумала провести реформу и, скорее всего, такое решение руководство российской федерации приняло из-за военных угроз, с которыми может столкнуться в будущем.

Еще мы писали, что украинская разведка не исключают, что руководство россии в ближайшие дни объявит о проведении очередной волны мобилизации. В вс рф попадут еще 500 тысяч россиян, что позволит стране создать стратегические резервы.

Напомним, что согласно отчету Украинского центра национального сопротивления, российская федерация отправляет наркоманов на войну, чтобы выполнить свою мобилизационную квоту.