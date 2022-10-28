Глубоко укорененный антисемитизм: в Киеве прокомментировали скандальное заявление совбеза рф

По словам посла Украины, россия для народа Израиля не меньшая угроза, чем Иран.

Российские чиновники продолжают шокировать весь цивилизованный мир своей извращенной интерпретацией реальности и искажением фактов, нетерпимостью к другим народам, культурам и религиям.

Об этом заявил посол Украины в Государстве Израиль Евгений Корнийчук, комментируя недавние заявления официальных представителей россии*.

Как известно, накануне помощник секретаря совета безопасности российской федерации николая патрушева алексей павлов назвал сектой одно из движений хасидизма «Хабад-Любавич».

«Утверждение представителя совбеза рф о том, что одно из движений хасидизма «Хабад-Любавич» — это некая секта, деятельность которой нужно запретить на территории россии, стало очередным доказательством российского глубоко укорененного антисемитизма, как и соответствующие заявления лаврова или медведева», — написал Корнийчук.

Он еще раз призвал Израиль убедиться, что у Украины и Израиля — «общий враг».

«Рф для народа Израиля не меньшая угроза, чем Иран», — отметил дипломат.

Как сообщал Курсор, секретарь совета безопасности российской федерации николай патрушев извинился перед читателями за статью своего помощника алексея павлова в издании «аргументы и факты», где он назвал сектой одно из движений хасидизма «Хабад-Любавич».

«Приношу свои извинения перед читателями издания и хотел бы отметить, что данная трактовка отражает личную точку зрения а. а. павлова и ни в коем случае не является официальной позицией совета безопасности российской федерации», — отметил патрушев.

Также Курсор информировал о том, что Израиль поможет украинским студентам продолжить обучение в период войны в рамках проекта «Academic Iron Dome Initiative».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!