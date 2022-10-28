В россии назвали одно из еврейских движений сектой

Секретарь совета безопасности российской федерации николай патрушев извинился перед читателями за статью своего помощника алексея павлова в издании «аргументы и факты», где он назвал сектой одно из движений хасидизма «Хабад-Любавич».
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на заявление Патрушева.
«Приношу свои извинения перед читателями издания и хотел бы отметить, что данная трактовка отражает личную точку зрения а. а. павлова и ни в коем случае не является официальной позицией совета безопасности российской федерации», — отметил патрушев.
Он также заявил, что слова павлова о любавических хасидах в материале о религии в Украине были ошибочными, и добавил, что с автором статьи «проведена соответствующая работа».
Ранее главный раввин России Берл Лазар, комментируя статью помощника секретаря совбеза, отметил, что любавичские хасиды и религиозное движение «Хабад» — не секта, а легитимная школа иудаизма. Он также заявил, что тезисы павлова оскорбляют «миллионы верующих евреев, в том числе значительное большинство евреев россии».
Как сообщал Курсор, еврейское агентство в россии утверждает, что не поощряет алию после того, как правительство рф заявило о необходимости ликвидации учреждения. В частности, организация отрицает, что занимается своей основной целью, как указано в ее соглашении 1979 года с правительством Израиля.
Также Курсор информировал о том, что Израиль поможет украинским студентам продолжить обучение в период войны в рамках проекта «Academic Iron Dome Initiative».
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!