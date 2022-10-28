В россии назвали одно из еврейских движений сектой

Глава совбеза рф извинился перед читателями за статью своего помощника.

Секретарь совета безопасности российской федерации николай патрушев извинился перед читателями за статью своего помощника алексея павлова в издании «аргументы и факты», где он назвал сектой одно из движений хасидизма «Хабад-Любавич».

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на заявление Патрушева.

«Приношу свои извинения перед читателями издания и хотел бы отметить, что данная трактовка отражает личную точку зрения а. а. павлова и ни в коем случае не является официальной позицией совета безопасности российской федерации», — отметил патрушев.

Он также заявил, что слова павлова о любавических хасидах в материале о религии в Украине были ошибочными, и добавил, что с автором статьи «проведена соответствующая работа».

Ранее главный раввин России Берл Лазар, комментируя статью помощника секретаря совбеза, отметил, что любавичские хасиды и религиозное движение «Хабад» — не секта, а легитимная школа иудаизма. Он также заявил, что тезисы павлова оскорбляют «миллионы верующих евреев, в том числе значительное большинство евреев россии».

Как сообщал Курсор, еврейское агентство в россии утверждает, что не поощряет алию после того, как правительство рф заявило о необходимости ликвидации учреждения. В частности, организация отрицает, что занимается своей основной целью, как указано в ее соглашении 1979 года с правительством Израиля.

Также Курсор информировал о том, что Израиль поможет украинским студентам продолжить обучение в период войны в рамках проекта «Academic Iron Dome Initiative».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!