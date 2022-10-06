Израиль поможет украинским студентам продолжить обучение в период войны

Израильский образовательный колледж в сотрудничестве с посольством Украины начал реализацию проекта «Academic Iron Dome Initiative».

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук провел встречу с основателем израильского образовательного учреждения Ono Academic College Рананом Хартманом и деканом юридического факультета Ювалем Элбашаном и обсудил начало совместного образовательного проекта.

Об этом сообщается на Facebook-странице Посольства Украины в Израиле.

С начала полномасштабной войны на территории Украины, которую развязала российская федерация*, израильское учреждение Ono Academic College активно поддерживает украинских студентов и ученых.

Чтобы они смогли продолжить обучение, в сотрудничестве с Посольством был начат проект «Academic Iron Dome Initiative». В его рамках предусмотрено преподавание академических курсов на английском и украинском языках, также есть возможность получить помощь в написании магистерской работы.

На встрече с руководством колледжа также было договорено об углублении сотрудничества по различным академическим направлениям.

«Курсор» писал ранее, что Минобразования и МИД Израиля проведут для ведущих представителей системы просвещения Украины курс, в основу которого легли накопленные Израилем знания и опыт касаемо действия в чрезвычайных ситуациях.

Еще мы писали, что Украина и Израиль продолжают сотрудничать в медицинской сфере. Недавно одной из детских больниц Киева привезли современное медицинское оборудование на 1,09 млн долларов.