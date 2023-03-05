Годовщина смерти Сталина: в Киеве сравнили путина с советским диктатором

По мнению ГУР Украины, нынешний предводитель российского государства, как и его кровавый предшественник, совершает геноцид украинского народа.

В воскресенье, 5 марта, проходит 70-я годовщина со дня смерти кровавого диктатора Иосифа Сталина. Именно его методы сейчас копирует президент рф владимир путин*, после смерти которого Россию ждет то же, что после окончания правления его «наставника».

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Там отметили, что Сталин и путин – болезненные параноики, которые боятся потерять власть. Поэтому современный кремлевский диктатор действует такими же методами, что и его «вдохновитель», вводя тотальную цензуру, агрессивную пропаганду, жестокие расправы над инакомыслящими и культ страха у подчиненных.

Путин, как и Сталин, совершает геноцид украинского народа. Украинская разведка отметила, что после смерти путина россию ждет та же история, которая была и после того, как умер Сталин.

«Смерть Сталина и обусловленные ею события в москве также дают контур понимания, что может произойти с россией после военного поражения и исчезновения путина. Таким образом, для устойчивого мира в Европе после победы над агрессивной россией ключевой задачей для Украины и цивилизованного мира должно стать окончательное разрушение сталинско-путинского образования, а не передвижение нар в тюрьме народов», — подчеркнули в ГУР МО Украины.

Как сообщал Курсор, президент Украины Владимир Зеленский считает, что война россии против Украины подойдет к концу в случае смерти путина.

Ранее стало известно, что российская армия потеряла рекордное число солдат в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!