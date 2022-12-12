Зеленский заявил, что войны не будет, если умрет путин

Президент Украины Владимир считает, что война *россии против Украины подойдет к концу в случае смерти путина, потому что политические институции внутри рф прекратят свою работу.

Об этом сообщает Liga.net.

Зеленский заявил, что пропаганда кремля привела к тому, что в российском обществе царит мнение о том, что «не было никогда никакой Украины». Для обоснования полномасштабного вторжения население рф окунули в информационный пузырь, где россиян убеждали, что существует лишь некая окраина, население которой не имеет своего языка, наследия и истории.

Президент Украины считает, что путинскому режиму удалось «победить свое общество» и его «разум». По мнению украинского лидера, многие россияне верят путину и в то, что он делает.

«Это знаете как: закрыть окно и укрыться от войны. Отряхните это. Вот и все. Не знать, где ты живешь. Не признавать действительность. А есть люди, которые просто боятся. Которые понимают реальность, но просто боятся», – заявил он.

Зеленский утверждает, что если болезнь или несчастный случай унесут жизнь путина, то война прекратится из-за особенностей авторитарного режима, зависящего от одного человека. В случае смерти диктатора институции не смогут должным образом функционировать.

«Поэтому, когда такой человек уходит, институции останавливаются. Такое время было в СССР. Остановилось все. Им будет сложно. Они будут заниматься внутренней политикой, а не внешней», – добавил он.

Ранее стало известно, что российская армия потеряла рекордное число солдат в Украине.

«Курсор» сообщал, что медведев заявил о наращивании россией производства «самого мощного» оружия.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!