Годовщина вторжения рф в Украину: Зеленский опубликовал щемящее видео

Ровно год назад, 24 февраля, российская федерация* начала полномасштабную войну против Украины. Многие граждане проснулись от взрывов, их атаковала паника, шок и страх. И стране давали всего три дня, но ВСУ на протяжение года мужественно сдерживают российскую агрессию и доказали, что готовы до конца бороться за свою независимость. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу и опубликовал трогательные видео, показав, какой «мир» принесли на территорию их государства российские военные.

Украинский лидер подчеркнул, что этот год стал годом боли, сожаления, и в то же время годом веры и единства. Миллионы граждан выбрали не белый флаг, а сине-желтый и встали на защиту своей страны. Они продолжают бороться с врагом до сегодняшнего дня и не сдадутся пока не вернут все оккупированные территории.

По словам Зеленского, Украина доказала всему миру, на что способна ради своей свободы, несмотря на неутешительные прогнозы в начале войны. ВСУ продолжали бороться неделю, потом месяц, потом два и продолжают отражать атаки врага ровно год.

Президент поблагодарил каждого за вклад в будущую победу над рф, отметив, что война продолжается, но сейчас Украина ощущает большую поддержку союзников и непременно выгонит оккупантов из своей земли.

Также Зеленский опубликовал короткий ролик, в котором за полторы минуты показывается боль всего украинского народа и моменты, заставляющие вспомнить все то, что им пришлось пережить за последний год.

«Курсор» писал ранее, что украинские военные продолжают противостоять российской агрессии, аналитики ISW считают, что в 2023 году Украина может вернуть себе инициативу на фронте, но чтобы это произошло, важна реализация одного условия.

Еще мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что на этой неделе россия может попытаться осуществить реванш, но ее армия уже не такая сильная, как год назад.