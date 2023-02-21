В ISW назвали условие, при котором Украина может вернуть инициативу на фронте

Украинские военные продолжают противостоять российской агрессии, через несколько дней будет ровно год с начала полномасштабной войны. И аналитики ISW считают, что в 2023 году Украина может вернуть себе инициативу на фронте, но чтобы это произошло, важна реализация одного условия.

Об этом пишется в отчете Института изучения войны (ISW).

Речь идет о достаточной и своевременной поддержке ВСУ странами-союзниками, в частности о поставках различного вида вооружения, которое поможет Украине изгнать из своей территории оккупантов. И вчерашний визит американского лидера Джо Байдена в США говорит о том, что Украина будет продолжать получать мощную военную помощь от Запада.

В минобороны страны заявляют, что не только рф готовит новую атаку, но и ВСУ ведут детальную подготовку, чтобы в ближайшее время начать контрнаступление.

Аналитики ISW считают, что в данный момент рф* не имеет значительных незадействованных боеспособных резервов, которые бы могли изменить ход войны в ее сторону. А значит ВСУ имеют все шансы вернуть себе инициативу на фронте при достаточной поддержке союзников.

«Курсор» писал ранее, что украинские военнослужащие уже почти год мужественно отстаивают свою независимость и свободу в борьбе с российским агрессором. И чтобы выгнать оккупантов со своей земли, им нужны истребители F-16, БПЛА и ракеты большой дальности.

Еще мы писали, что несмотря на потери россия, путин хочет «проучить» Соединенные Штаты и попытаться возродить ссср. Однако некоторые представители элиты рф не верит, что россия может выйти победителем в войне против Украины.

Напомним, экс-советник российского президента Сергей Марков заявил, что визит президента США Джо Байдена в Киев был согласован с российской стороной, а президент страны владимир путин гарантировал безопасность американского лидера во время его поездки.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!