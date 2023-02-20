Зеленский предположил, когда может состояться реванш от россии

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на этой неделе россия может попытаться осуществить реванш, но ее армия уже не такая сильная, как год назад.

Об этом он сообщил в интервью изданию Welt.

По его словам, украинская сторона предполагает, что россия может пойти в наступление уже на этой неделе.

«Соответственно есть нервозность. Некоторые регионы Украины так живут с 2014 года», – сказал он.

Зеленский считает, что российская армия уже не такая сильная, как год назад, в отличие от украинских солдат. По его мнению, даже тогда кремль не имел достаточных ресурсов для оккупации Украины. Также он считает, что у вс рф нет такой мотивации, как у ВСУ, которые борются на территории своей страны, где защищают свои дома и семьи.

«Когда мы проигрываем, мы действительно теряем все: наши дома, членов нашей семьи. Мы живем здесь», – заявил он.

Также у президента Украины спросили, не боится ли он того, что Запад может устать поддерживать его страну. Зеленский ответил, что если кто-нибудь верит, что украинский народ останется один, тогда «он не понял, за кого и за что ми боремся».

По его словам, украинцы ненавидят политику путина, и кремлевский диктатор «ничего не может с этим поделать». Также он обвинил президента рф в попытке восстановить СССР.

Также «Курсор» сообщал, что в кремле отреагировали на визит Байдена в Киев и обвинил его в том, что он клялся в верности неонацистскому режиму до гроба.

Помимо этого израильский репортер, побывавший в Херсоне, рассказал, что впервые в жизни боялся «каждого звука ракеты».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!