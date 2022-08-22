Зеленский назвал событие, после которого переговоры с рф потеряют смысл

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что проинформировал международных партнеров о том, что может сделать рф* на этой неделе.

В сети начала распространяться информация о том, что российская федерация планирует провести во временно оккупированном Мариуполе «суд» над защитниками «Азовстали».

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении отреагировал на эту информацию и эмоционально высказался в адрес захватчиков.

По его словам, россияне готовят декорации для проведения абсурдного действия, но, чтобы не входило в их планы, реакция Украины будет однозначной.

Зеленский отметил, что если над украинскими бойцами проведут «мерзкое судилище» и нарушая все договоренности и международные правила, заведут их в эти декорации, то украинская сторона не предоставит больше рф возможности для проведения переговоров, поскольку они потеряют всякий смысл.

Украинский лидер добавил, что проинформировал международных партнеров о том, что может подготовить россия на текущей неделе.

«Курсор» писал ранее, что о вторжении российской федерации в Украину правительство знало еще в октябре 2021 года, но по словам президента Владимира Зеленского, если бы общественность была бы предупреждена о войне заранее, то россия бы оккупировала страну за несколько дней.

Еще мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российская армия намеренно расстреливает от танков и артиллерии жилые квартиры и объяснил почему.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!