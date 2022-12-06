Грузия не будет поддерживать Украину оружием — лидер правящей фракции

По словам Мамуки Мдинарадзе, Киев стремится к тому, чтобы Грузия «выступала в войне в качестве стороны».

Киев стремится к тому, чтобы Грузия выступала в войне россии* против Украины в качестве стороны».

Об этом заявил председатель парламентской фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, сообщает портал Грузия онлайн.

Отмечается, что таким образом депутат прокомментировал заявление временного поверенного по делам Украины в Тбилиси Андрея Касьянова. По словам дипломата, несмотря на многочисленные запросы о поставках оружия и боеприпасов в Украину, ответа от правительства Грузии получено не было.

«Касьянов говорил на многие темы, все было второстепенно, и откровенно говоря, это было направлено на то, чтобы навредить правительству Грузии. … Они хотят, и Касьянов прямо сказал об этом, чтобы Грузия выступила стороной военного конфликта или войны. Становиться стороной в оккупационной войне россии не в интересах Грузии, мы будем поддерживать мир», — заявил Мдинарадзе.

По словам грузинского парламентария, когда представитель страны говорит, что Грузия должна поставлять в Украину вооружение и военную технику, «очевидно, что у них объективно нет особых ожиданий в отношении поставок специального вооружения или военной техники из Грузии».

«Посыл, который озвучил этот человек, заключается в том, что Грузия должна быть записана как сторона в военном вооруженном конфликте, остальное то, что он говорил, представляло собой мелкие порочащие месседжи», — сказал Мдинарадзе.

При этом он отметил, что Грузия оказывает Украине «безоговорочную политическую и гуманитарную помощь сверх масштабов и пределов своих возможностей», а военную помощь оказывать не может и не будет.

Как сообщал Курсор, Грузия планирует закрыть границы для мужчин из россии.

Также «Курсор» назвал причину, из-за которой россияне, избегающие мобилизации, не торопятся в Израиль.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!