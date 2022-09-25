Грузия планирует закрыть границы для мужчин из россии

Депутат грузинского парламента Нона Мамулашвили утверждает, что уже с понедельника, 26 сентября, Грузия может закрыть границы с россией для мужчин.

Политик утверждает, что в данный момент на границе с Грузией сформировалась 15-километровая очередь из автомобилей, которые пытаются въехать на грузинские территории. Это продолжается с момента объявления *владимиром путиным в рф мобилизации.

Так называемая российская армия бежит в те страны, где она уже сотворила ужасное, уже оккупировала, и хочет найти себе убежище, потому что, к сожалению, гражданам рф хватает мужества, как вы сказали, в вашем сюжете, чтобы протестовать и менять режим у себя. Лучше для них, конечно, бежать, и бежать в страны, где они будут себя чувствовать комфортнее. Мы видим, что поток россиян в Грузию довольно большой, что для нас очень серьезная проблема», – заявила она в эфире телеканала Freedom

По словам депутата парламента, грузинское правительство до сих пор ничего не предприняло для приостановления «массового наплыва» россиян. Она добавила, что уже в понедельник произойдет закрытие границ для российских мужчин в возрасте с 18 до 55 лет, но это является неофициальной информацией.

«Я не знаю, почему в понедельник, почему им дают возможность зайти на территорию страны, но это единственное, что они смогли предпринять на этом этапе. Наверное, советовались со своим инструкторами с российской федерации», – добавила Мамулашвили.

Она добавила, что сейчас в Грузию въезжают все подряд, и вряд ли кого-то на границе останавливают и возвращают обратно. Речь идет о примерно 400-500 тысячах россиян. По мнению политика, благодаря прибытию на грузинские территории все большего количества российских граждан рф продолжает оккупацию Грузии.

Ранее мы рассказывали, что в россии инвалида задержали и отправили в военкомат в связи с мобилизацией.

Также «Курсор» назвал причину, из-за которой россияне, избегающие мобилизации, не торопятся в Израиль.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!