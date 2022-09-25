Россияне, избегающие мобилизации, не торопятся в Израиль: названа причина

По словам посла Украины в Израиле, принципиальных ограничений на въезд граждан российской федерации до сих пор нет.

Израиль не предоставляет статус беженца никому, поэтому россияне не слишком спешат убегать от мобилизации в эту страну.

Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, информирует Еспресо.

По словам дипломата, принципиальных ограничений на въезд граждан российской федерации* до сих пор нет, но Израиль — «не самая дешевая страна, которая не предоставляет статус беженца никому».

«Поэтому, я думаю, что количество тех россиян нееврейского происхождения, которые будут пытаться избежать войны, будет невелико», — отметил Корнийчук.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения россии в Украину в Израиль приехало около 20 тысяч россиян еврейского происхождения. При этом подавляющее количество этих людей – это лица, имеющие право на израильские паспорта.

«Это граждане рф еврейского происхождения. Такие люди заезжают практически без ограничений, их с начала войны в общей сложности заехало около 20 тысяч. Сначала количество евреев из Украины было больше, потом россияне быстро нас перегнали и на сегодняшний день почти в 1,5 раза количество таких граждан больше», — сказал посол Украины в Израиле.

Как сообщал Курсор, более 90% проживающих в Израиле русскоязычных евреев поддерживают Украину, а не российскую федерацию.

Также Курсор информировал о том, что глава совета по правам человека при президенте российской федерации валерий фадеев публично солгал о призыве в Армию обороны Израиля новых репатриантов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!