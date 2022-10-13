Хаос в россии: о чем говорит назначение генерала Суровикина

Нанесение россией массированного ракетного удара по мирным целям и энергетической инфраструктуре Украины говорит о том, что перспективы российской армии ухудшаются. Однако, может наступить период радикализации после назначения Сергея Суровикина.

Руководство *рф меняет тактику, полагая что вывод из строя энергосистемы приведет к подрыву сопротивления украинцев, спровоцирует панику и дестабилизирует страну изнутри.

Об этом сообщает RLI.

Оккупанты пытаются давить на энергетическую систему Украины и косвенно наносить урон по Европе, чтобы она не могла осуществлять импорт электроэнергии из Украины на фоне газового шантажа рф. Россия делает ставку на террор из-за провалов на фроните, надеясь на то, что украинцы принудят правительство к подписанию мирного соглашения на условиях путина. Агрессор переходит к тактике, которую уже использовал в Сирии: нанесение массированных ударов по гражданской инфраструктуре и мирным жителям.

С этим связан и выбор командующего российской группировкой в Украине, которым стал генерал Сергей Суровикин. После отставки Александра Дворникова, который до 2016 года был командиром российских войск в Сирии, где заслужил прозвище «сирийский мясник» за большое количество гражданских жертв, он занял его место. До этого Суровикин возглавлял воздушно-космические силы рф.

Его официальная биография упоминает о службе в Афганистане, но есть сомнения, что это правда. Известно, что он проходил службу в Таманской дивизии на должности командира батальона. В 1991 году во время переворота в москве он был в колонне бронетехники и, как решил отдать приказ открыть стрелять из табельного стрелкового оружия, так и сам стрелял по студентам на баррикадах. Это привело к убийству нескольких студентов. За это ему досрочно присвоили звание майора.

В 1995 году Суровикина осудили условно на 1 год за то, что он попытался продать оружие (пистолет). Статья предусматривала наказание до 10-летнего срока лишения свободы. Подобное смягчение наказание обеспечить только фсб, оказывающее давление на российский суд.

Минуя другие аспекты его биографии, в 2012 года Суровикина откомандировали в Сирию для организации работы российской военной полиции. В итоге это привело к большим потерям среди мирного населения и разрушениям гражданской инфраструктуры. Также он разрабатывал проведение боевых операций по захвату японских территорий Курильских островов.

Затем он командовал русской группировкой в Сирии и после стал командующим вкс рф, несмотря на то, что имел сугубо военную специализацию. С 2016 года супруга Суровикина состоит в списке самых богатых жен военнослужащих россии.

Суровикин считается интровертом, который имеет низкий уровень эмпатии. Он презирает тех, кто не имеет семьи и обладает более низким социальным статусом. Считается, что он безответственен и добивается успехом тем, что выслуживается перед начальством. Также его называют беспринципным лицемером и приспособленцем. Этот человек готов к совершению преступлений, если это необходимо и ничем ему не грозит. Вероятно, поэтому он и стал командующим российской операцией в Украине.

Известно также, что он выполнял преступные приказы путина и применял в Сирии химическое оружие. Президент рф, по всей видимости, намерен дальше лично управлять ходом военных действия в Украине. Для этого ему нужен человек, способный к выполнению любых приказов. Это решение сигнализирует о том, что в россии и ее военном руководстве царит хаос.

С одной стороны, в итоге оккупанты могут потерпеть поражение в конвенциональной войне с Украиной, но также это увеличивает вероятность того, что путин использует тактичное ядерное оружие. Помимо этого, Суровикина могли выбрать для усиления влияния фсб на министерство обороны и генеральный штаб рф в контексте борьбы этих ведомств за власть. Это обеспечит патрушева большим контролем над действиями армии рф и сведет к минимуму положение шойгу и герасимова в кремле.

Вероятно, россия увеличит количество провокаций и будет инсценировать обстрелы территории рф. Также возможно увеличение актов терроризма на территории Украины. В этом ключе стоит рассмотреть подрыв Крымского моста, который россия могла организовать для создания casus belli и дальнейшей радикализации.

Также «Курсор» сообщал, что Зеленский рассказал, в каком случае путин может нанести ядерный удар.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!