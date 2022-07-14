Путин решил бесплатно выдавать паспорта рф всем жителям Донбасса

Президент российской федерации владимир путин принял закон, согласно которому жители ОРДЛО могут теперь бесплатно получать российский паспорт.
Об этом сообщает издание «РИА-Новости».
Отмечается, что закон освобождает жителей «ДНР» и «ЛНР» от уплаты госпошлин за подачу заявления на получения паспорта рф, а раньше за документ нужно было платить 3500 рублей и еще 300 рублей за выдачу.
Но в ЕС напомнили, что не собираются признавать действительными паспорта, которые рф раздает гражданам Украины на временно оккупированных территориях.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на своей странице в соцсети Twitter отметил, что упрощенная процедура получения российского паспорта для украинцев является вопиющим нарушением суверенитета Украины, связанным с незаконной войной, которую развязала рф.
«Курсор» писал ранее, что в июне 2022 года в Мелитополе и Херсоне, оккупированных россией украинских городах, началась раздача паспортов рф, приуроченная к навязанному празднику дню россии. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для показательного видео использованы несколько предателей-коллаборантов и людей из их окружения.
Еще мы писали, что паспорт Израиля занял 54-е место во всемирном рейтинге качества паспортов. Также на этом месте находится и Мексика.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!