Христиане помогают украинским евреям бежать от войны в Израиль

«Это Божья работа, а не гуманитарная работа», — говорит член организации «Христиане за Израиль», работающий в Украине и помогающий организовывать переезд еврейских беженцев в Израиль.

60-летняя Кришановски входит в группу христиан из 20 человек, которые в течение многих лет помогают украинским евреям иммигрировать в Израиль, потому что они верят, что это помогает исполниться библейским пророчествам и компенсирует антисемитские преследования.

«Это Божья работа, а не гуманитарная работа», — сказала Кришановски, которая работает в украинском офисе движения «Христиане за Израиль».

После вторжения россии* в Украину, которое началось 24 февраля, христианская сионистская организация использовала связи и планы на случай непредвиденных обстоятельств, которые они разрабатывали годами, чтобы помочь сотням украинских евреев покинуть страну.

Кришановски сказала, что она возила еврейские семьи в Киевской области к местам встречи, откуда другие водители отвозят их в соседнюю Молдавию. Она назвала свою работу значимой на многих уровнях, не в последнюю очередь благодаря «взгляду, который я вижу в глазах семей, которых я привожу», — сказала она, сдерживая слезы. «Их глаза выглядят так, будто они были освобождены».

Кришановски считает, что то, что происходит в Украине, является реализацией пророчества, изложенного в Иеремии 1:14, в котором пророк говорит о Божьем предупреждении о том, что «от севера постигнет бедствие на всех жителей земли».

Людмила Зибулька, 77-летняя вдова-еврейка, на этой неделе покинула Харьков вместе с тысячами других беженцев. С помощью организации «Христиане за Израиль» ее доставили в автобус до израильских чиновников в Молдове, где они помогали таким же евреям, как она, и их родственникам иммигрировать в Израиль.

«Я взяла паспорт, посмотрела на свой дом со слезами на глазах и попрощалась», — сказала Зибулька, у которой в Израиле живет сын. У нее было 15 минут, чтобы собрать кое-какие вещи, так как рядом с ее домом падали артиллерийские снаряды. «Было очень страшно и очень больно».

Тот факт, что христиане помогли доставить Зибульку и ее сына в Израиль, по ее словам, «совершенно особенный. Это показывает, что Бог действительно есть».

Христиане за Израиль принадлежат к разрозненной сети со штаб-квартирой в Нидерландах христианских сионистских конгрегаций в десятках стран.

«Курсор» писал ранее, что британская разведка раскрыла новые данные о вторжении рф в Украину.

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