Хуже фильма ужасов: военные рф обустроили камеры пыток в Луганской области

Украинские правоохранители получили неопровержимые доказательства зверств солдат рф* на оккупированных ими территориях. В частности, подтвердилась информация об устроенных российскими захватчиками застенках на территории Луганщины. Те, кто прошел через них, рассказывают о жутких пытках, которые солдаты рф применяют к гражданским.

Об этом на брифинге сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, люди, которые побывали в пыточных, говорят, что даже в фильмах ужасов не видели такого, что палачи делают с мужчинами и даже с женщинами. Первая информация о застенках была еще из Рубежного. Теперь уже есть такая информация из Старобельского района, сказал Гайдай.

Украинские правоохранители добавляют, что на освобожденных территориях Украины они обнаружили 54 застенка и зафиксировали более пяти тысяч случаев пыток.

«Курсор» писал ранее, что армия российской федерации несет на фронте в Украине большие потери и сейчас перешла в оборонительную позицию, поскольку не имеет наступательного потенциала. Из-за неудач оккупантов в стране-агрессоре возрастает недовольство «верхушкой» власти, а российская элита и вовсе начала создавать частные армии.

Еще мы писали, что российский публицист Андрей Пионтковский отметил, что с владимиром путиным уже произошло нечто психологически страшное.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!