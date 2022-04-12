Италия конфисковала имущество известного российского гонщика

Италия арестовала недвижимость стоимостью около 105 миллионов евро, принадлежащую российскому бывшему гонщику Формулы-1 Никите Дмитриевичу Мазепину и его отцу-олигарху, сообщили два источника в полиции.
Целью операции была вилла, известная как Rocky Ram, расположенная на севере острова Сардиния. Операция является частью более широких усилий, направленных на наказание богатых россиян, связанных с президентом владимиром путиным* после вторжения москвы в Украину 24 февраля. PR-менеджер Мазепина не дал никаких комментариев.
Мазепин, который в марте был уволен из американской команды Формулы-1 Haas, был включен в санкционный список ЕС вместе со своим отцом Дмитрием, которого официальный журнал Европейского Союза назвал членом ближайшего окружения президента владимира путина.
За последние недели итальянская полиция наложила арест на виллы и яхты стоимостью более 900 миллионов евро богатых россиян, попавших в санкционные списки Европейского Союза после конфликта в Украине.
Курсор ранее писал, что дефолт россии неизбежен. Некоторые аналитики сомневаются, что глубокая финансовая и политическая изоляция режима путина позволит россии долгое время избегать дефолта.
Также сообщалось, что Венгрия пошла на поводу у россии: страна будет платить за газ в рублях. Министр иностранных дел Венгрии заявил, что страна изменит контракт с россией на поставку газа для того, чтобы удовлетворить требования путина. Ранее глава рф потребовал, чтобы европейские страны платили за газ в рублях.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!