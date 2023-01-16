Из-под завалов разрушенного ракетой дома в Днепре достали тело беременной женщины — СМИ

После ракетного удара *вс рф по многоквартирному жилому дому в Днепре (Украина) под завалами нашли погибшую беременную женщину.

Об этом сообщает Telegram-канал «Скринька Пандори».

Украинка погибла в объятиях своего мужа, который пытался накрыть жену от завалов во время прилета. В данный момент пытаются установить их личные данные и найти их родственников, к делу привлекли полицию.

«Курсор» сообщал, что израильский военный рассказал, почему путин не отказывается от ракетных ударов по Украине.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!