Израильский военный рассказал, почему путин не отказывается от ракетных ударов по Украине

Эксперт отмечает, что президент рф владимир путин* в курсе, что ракетные удары по Украине не приносят желаемого результата.

По словам военного эксперта, майора резерва ЦАХАЛа Виктор Верцнера, перед полномасштабным вторжением 24 февраля 2022 года путин действительно думал, что россияне и украинцы являются «одним народом» . Эксперт добавил, что это является самой главной ошибкой президента рф.

Об этом сообщает FREEДОМ.

По словам Верцнера, путин «хочет, чтобы люди мерзли, чтобы люди страдали, чтобы дети находились при низкой температуре зимой».

«Выходит результат абсолютно обратный: народ, наоборот, сплачивается, возникают еще более радикальные антироссийские настроения в украинском обществе. То есть это работает против него… Ключевая ошибка путина именно в том, что он действительно считает украинцев и россиян своеобразным единым народом. Но это разные народы. И менталитет совершенно разный. Украинцы гораздо более свободолюбивый народ. Этого путин до сих пор не понял», — отметил он.

Верцнер заявил, что главная цель массированных ракетных ударов россии по территории Украины — путин надеется, что граждане Украины не выдержат и будут принуждать власть сесть за стол переговоров с рф. Он добавил, что в реальности все иначе.

Эксперт подчеркнул, что путин понимает, что ракетные удары по Украине не приводят к желаемому результату, но он продолжает делать неправильные выводы.

«Он считает, что уровень неудач зависит от низкого количества ударов и низкого качества ракет. Поэтому он пытается всеми силами добыть новые источники поставок этих ракет. Единственное, что он понимает: что не идет силой, надо приложить еще больше силы», — заявил эксперт.

Ранее Курсор писал, что в The Times рассказали, какой ресурс путин готов «утилизировать» ради новой мобилизации в рф. В последние несколько недель мировые СМИ говорят о том, что владимир путин планирует объявить новую волну мобилизации для участия в войне против Украины.

Bloomberg: путин в войне сделал ставку на бедных и малоимущих россиян. рф продолжает отправлять солдат на фронт в Украину, потому что ее армия несет большие потери. Но путин сделал ставку в войне на самых нуждающихся граждан, мотивируя их большими выплатами.

Курсор также сообщал, что СМИ утверждают, что Путин уйдет в отставку в этом году. Бывший союзник главы кремля заявил о возможности того, что путин скоро уйдет в отставку.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!