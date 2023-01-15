Удар рф по жилому дому в Днепре: число погибших и раненых резко возросло

Число погибших в результате ракетного удара войск рф * по дому в Днепре возросло до 25 человек.

Среди погибших в результате российских обстрелов один ребенок.

Более 70 человек ранены. Из них более 40 госпитализированы, часть в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Среди травмированных есть дети, сообщают правоохранители.

Начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Юрий Белоусов заявил, что россия специально направила ракеты на мирные кварталы города и сознательно убила гражданских. Это очередное масштабное убийство мирных граждан в Украине. Он заверил, что следствием и прокурорами будут установлены и привлечены к ответственности как непосредственно те, кто запускал ракеты, так и их командиры, отдавшие этот преступный приказ.

14 января вс рф нанесли массированный ракетный удар по Украине. Одна из ракет попала в многоквартирный жилой дом в украинском городе Днепр. Вследствие этого один из подъездов был полностью разрушен. Многие люди оказались под завалами. Очевидцы сняли видео, на котором слышен крик жителей обвалившегося здания.

Напомним, что Зеленский рассказал про сигнал, свидетельствующий о неудачах рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!