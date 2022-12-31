Из российского плена вернулись еще 140 украинцев

Среди тех, кого вернула Украина, — защитники Мариуполя, острова Змеиный, добровольцы ТрО из Славутича, бойцы сБахмутского направления.

Украина и россия провели большой обмен пленными. Домой в субботу, 31 декабря, вернулись еще 140 украинцев.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он уточнил, что среди тех, кого вернула Украина, — защитники Мариуполя, острова Змеиный, добровольцы ТрО из Славутича (отцы и сыновья, вместе находившиеся в плену), бойцы с Бахмутского направления. Также вернули раненых.

Из 140 украинцев (132 мужчины и восемь женщин, 22 офицера и 118 сержантов и солдат):

82 бойца ВСУ;

15 из ТрО;

22 из Нацгвардии;

11 из Военно-морских сил;

10 из Госпогранслужбы.

«В Новый год мы не только отбиваем ракетные атаки врага, но и возвращаем наших людей. Пока они стреляют, мы отбиваемся, отвечаем и возвращаем. Вернем всех. Иначе не будет», — написал Ермак.

Как сообщал Курсор, 3 ноября Украина и россия провели очередной обмен пленными, в рамках которого удалось освободить 107 украинских воинов. Среди них – 74 бойца, защищавших «Азовсталь». Освобожденным оказали квалифицированную медицинскую помощь, реабилитацию, психологическую и социальную поддержку. Некоторые являются добровольцами, которые летели вертолетом в Мариуполь, чтобы спасать жизни и воевать за город. Также Кусрор информировал о том, что российский пленный из новосибирска попросил обменять его на похищенного из херсонского зоопарка енота.

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