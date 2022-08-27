Из-за «хлопков» рф выводит из Крыма часть техники и усиливает ПВО

Во временно оккупированном россией Крыму прошла серия «хлопков», из-за которых, вероятнее всего, командование рф* решило вывезти часть своей авиации, а также усилить работу противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что россияне решили усилить работу ПВО, так как она оказалась неэффективной против беспилотных летальных аппаратов. Из-за взрывов, произошедших в разных городах полуострова, военные начали выводить на территорию рф свои самолеты, в частности 6 истребителей Су-35С и 4 перехватчика МиГ-31БМ.

Эта информация стала известна немецкому Business Insider. Журналисты получили данные секретного отчета НАТО с помощью своих источников. В документе было сказано, что российские захватчики отозвали 10 истребителей из Крыма.

Также американские эксперты подчеркнули, что россияне начали усиливать ПВО, чтобы оно «противостояло ударам ВСУ». Но Украине официально не подтверждала, что причастна к «хлопкам» на военных объектах оккупированного полуострова.

«Курсор» писал ранее, что эксперт Олег Жданов рассказал про «хлопки» в оккупированном рф Крыму и отметил, насколько российское ПВО готово к отражению ударов.

Еще мы писали, что по информации рф, их противовоздушная оборона сбила в Крыму беспилотник. Однако ISW не может независимо проверить, действительно ли ПВО сбила украинский БПЛА, и был ли какой-то беспилотник в Керчи или Бельбеке.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!