Новые взрывы в Крыму: ISW рассматривает несколько версий

Оккупированный россией Крым стал горячей точкой за последние несколько дней — ночью в четверг о взрывах сообщалось в разных районах полуострова.

Поздно ночью 18 августа сообщалось о взрывах по всей территории Крыма. Так, тревога была объявлена в Севастополе, взрывы были слышны в Керчи и на крупнейшем военном аэропорте рф* Бельбек.

По информации российской стороны, их противовоздушная оборона сбила беспилотники. Однако ISW не может однозначно заявить, действительно ли российская ПВО сбила украинский БПЛА, и был ли вообще какой-то беспилотник в Керчи или Бельбеке.

По заявлениям ISW, взрывы могли быть вызваны:

украинскими атаками или разведкой,

неосторожным обращением военных рф с военной техникой,

успешной работой российской ПВО,

самими российскими оккупантами, которые готовятся к атакам в районах, ранее считавшихся недосягаемыми для украинской армии.

«Курсор» писал, что россия готовит провокацию на ЗАЭС — аналитики ISW. Аналитики заявили, что россия готовит фейковую операцию под false flag на самом крупном ядерном объекте, расположенном в Европе, — Запорожскую АЭС. Россияне намерены обвинить в этой провокации Украину.

Также мы информировали, что США одобрили удар Украины по оккупированному россией Крыму — СМИ.Ни один украинский чиновник пока публично не признал причастность Киева к крымской кампании.

При этом сообщалось, что у Зеленского анонсировали уничтожение Крымского моста и новые взрывы в Крыму. Украина рассматривает Крымский мост как законную военную цель, ведь его построили незаконно и теперь это основной пути снабжения вражеской армии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!