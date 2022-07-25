Из-за ливней в российском сочи ввели режим ЧС, есть погибший

Администрация сочи* ввела в городе режим чрезвычайной ситуации из-за двух масштабных наводнений, которые принесли серьезный ущерб.

Курортный российский город сочи накрыло стихийное бедствие. Из-за сильных ливней, в результате которых уровень городских рек поднялся до критических отметок, пришлось ввести режим чрезвычайно ситуации.

Об этом на своем Telegram-канале рассказал мэр города Алексей Копайгородский.

По его словам, режим ЧС был введен, чтобы ликвидировать последствия непогоды. Одно масштабное наводнение произошло в городе в субботу утром, а в ночь на воскресенье последовало другое.

Мэр сочи написал, что дождь «лил стеной» и осадков выпало больше, чем в среднем выпадает на курорте за весь июль.

В результате наводнений в городе под воду ушли десятки улиц в центре, а автомобили просто сносило поток. Не обошлось без жертв.

Алексей Копайгородский сообщил, что в результате непогоды погибла женщина. По данным СМИ, ее придавило к забору автомобилем, снесенным водой.

Отмечается, что из-за первого наводнения в сочи больше всего пострадал Лазаревский район.

«Курсор» писал ранее, что по меньшей мере 18 человек погибли в Иране в результате внезапных наводнений, вызванных проливными дождями в южной иранской провинции Фарс.

Еще мы писали, что проливной дождь обрушился на охваченную войной столицу Йемена и ее окрестности, вызвав наводнение и обрушение здания, в результате которого погибли 10 человек, включая четырех детей

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!