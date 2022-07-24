Наводнение в Йемене: по меньшей мере погибло 10 человек

Четверо детей погибли в результате обрушения здания. Еще шесть человек погибли, когда их машину унесло течением в районе недалеко от Саны.

Проливной дождь обрушился на охваченную войной столицу Йемена и ее окрестности, вызвав наводнение и обрушение здания, в результате которого погибли 10 человек, включая четырех детей, сообщают власти.

Проливные дожди ежегодно вызывают разрушительные наводнения в Йемене.

Движение в городе, контролируемом повстанцами Хути, воюющими с правительством, поддерживаемым Саудовской Аравией, практически остановилось.

Трехэтажное здание в историческом районе Саны обрушилось, в результате чего погибли четверо детей, находившихся внутри.

Severe flood hit #Yemen‘s capital of #Sanaa today after heavy rain with parts of the old city being affected. pic.twitter.com/2pCUGvsHws — Raul Pintilie (@RaulPintilie) July 23, 2022

Напомним, что сегодня в Ашдоде на пляже погиб 30-летний мужчина. Он рыбачил возле пляжа на волнорезе. Однако внезапно упал и оказался зажат между бетонными конструкциями. Очевидцы не смогли помочь ему самостоятельно, а потому вызвали спасателей.

Редакция также сообщала, что арабские террористы сожгли машину рава Дов Лиора. Еще в его дом бросали бутылки с зажигательной смесью, а машина перед домом полностью сожжена.

Кроме того, благодаря операции под прикрытием, длившейся около 48 часов, силы безопасности арестовали одного из самых опасных сексуальных преступников в Израиле. Рецидивист, который неоднократно находился в заключении в связи с преступлениями на сексуальной почве был задержан во время нового акта насилия.