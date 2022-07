Наводнение в Йемене: по меньшей мере погибло 10 человек

Проливной дождь обрушился на охваченную войной столицу Йемена и ее окрестности, вызвав наводнение и обрушение здания, в результате которого погибли 10 человек, включая четырех детей, сообщают власти.

Проливные дожди ежегодно вызывают разрушительные наводнения в Йемене.

Движение в городе, контролируемом повстанцами Хути, воюющими с правительством, поддерживаемым Саудовской Аравией, практически остановилось.

Трехэтажное здание в историческом районе Саны обрушилось, в результате чего погибли четверо детей, находившихся внутри.

Severe flood hit #Yemen‘s capital of #Sanaa today after heavy rain with parts of the old city being affected. pic.twitter.com/2pCUGvsHws

— Raul Pintilie (@RaulPintilie) July 23, 2022