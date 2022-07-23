Крупнейшее наводнение в Иране: по меньшей мере 18 человек погибли

Шесть человек все еще числятся пропавшими без вести после проливных дождей в засушливой местности — местный чиновник говорит, что несколько человек находились в русле реки Рудбал, когда вода хлынула через нее.

По меньшей мере 18 человек погибли в результате внезапных наводнений, вызванных проливными дождями в южной иранской провинции Фарс, сообщили государственные СМИ в субботу.

Халил Абдоллахи, глава департамента кризисного управления провинции, сообщил, что проливные дожди в районе деревни Солтан Шахбаз в Эстахбане вызвали наводнение с плотины Родбал.

Он сказал, что 55 человек были спасены в результате наводнения, которое затопило 15 автомобилей. Несколько человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Эстахбан находится примерно в 170 километрах (105 миль) к югу от Шираза, столицы провинции Фарс.

Напомним, что сегодня в Ашдоде на пляже погиб 30-летний мужчина. Он рыбачил возле пляжа на волнорезе. Однако внезапно упал и оказался зажат между бетонными конструкциями. Очевидцы не смогли помочь ему самостоятельно, а потому вызвали спасателей.

Редакция также сообщала, что арабские террористы сожгли машину рава Дов Лиора. Еще в его дом бросали бутылки с зажигательной смесью, а машина перед домом полностью сожжена.

Кроме того, благодаря операции под прикрытием, длившейся около 48 часов, силы безопасности арестовали одного из самых опасных сексуальных преступников в Израиле. Рецидивист, который неоднократно находился в заключении в связи с преступлениями на сексуальной почве был задержан во время нового акта насилия.