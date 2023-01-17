Израильская компания IsrAID организовала помощь пострадавшим в Днепре

Израильская организация экстренной помощи IsrAID направила в понедельник своих сотрудников в Днепр для помощи украинцам в реагировании на российский ракетный удар, унесший жизни более 40 людей, из которых четверо детей.

Психологи из ISRAID оказывают бесплатную поддержку семьям и службам экстренного реагирования в четырех больницах Днепра.

Также компания предоставила одеяла, продовольственную и другую гуманитарную помощь жителям города и семьям, пострадавшим от нападения.

«Помимо физической и медицинской помощи очень важно, чтобы эти семьи имели доступ к психологической помощи», — сказал координатор защиты IsraAID в Украине Тимофей Дружинин.

Организация имеет офисы в Киеве и Одессе на Украине, а также в Румынии и Молдове и находится на местах с начала российского вторжения в феврале 2022 года.

IsrAID начал обучение психологов в сентябре прошлого года в партнерстве с Министерством здравоохранения Украины и местной некоммерческой организацией Barrier Free. В нескольких городах Украины работают 60 специалистов в области психического здоровья, прошедших подготовку по оказанию первой психологической помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ракетный удар военным преступлением.

Ранее Курсор писал, что посол Украины рассказал, чем сейчас может помочь Израиль.

Напомним, израильский военный рассказал, почему путин не отказывается от ракетных ударов по Украине.