Посол Украины рассказал, чем сейчас может помочь Израиль

«Когда на сцену вышел Иран, я был абсолютно уверен, что Израиль активирует военное сотрудничество против нашего общего врага», — сказал Корнийчук.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что в сложившихся условиях жестокого геноцида со стороны россии* невозможно выиграть войну с помощью одной только гуманитарной помощи.

Об этом он заявил в четверг в интервью i24NEWS.

Корнийчук сказал: «Мы благодарны за любую оказанную помощь. В нашей ситуации нам важно получать поддержку, но гуманитарной помощью войну не выиграть».

«Нам нужны оборонительные средства, чтобы спасти жизни наших мирных жителей. Война суровая, а зимой людям гораздо тяжелее», — объяснил посол.

«Когда на сцену вышел Иран, я был абсолютно уверен, что военное сотрудничество против Ирана, нашего общего врага, началось бы с Израиля», — продолжил посол.

«К сожалению, этого не произошло, но диалог продолжается, и мы надеемся, что Израиль изменит свою позицию в отношении средств защиты для Украины в этой тяжелой ситуации. В чем Израиль может нам помочь, так это в защите наших гражданских лиц» — обратился Евгений Корнийчук к правительству Израиля.

Ранее Курсор писал, что посольство Украины призвало Израиль помочь защитить детей от ракет рф и иранских дронов. Посольство Украины в Израиле разместило публикацию, посвященную ребенку, погибшему от инфаркта, вызванного страхом российских обстрелов.

«Курсор» сообщал, что Израиль поделился опытом иппотерапии с украинскими специалистами.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!