Израильская система раннего оповещения будет испытана в Киеве – посол Украины

По словам Евгения Корнийчука, в дальнейшем проект будет расширен на другие регионы.

Израиль работает над пилотным проектом системы раннего оповещения о приближении ракет и беспилотников для Киева, впоследствии он может быть расширен на другие регионы.

Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Дипломат отметил, что в настоящее время, когда российские самолеты взлетают, например, в Беларуси, тревога включается сразу по всем северным областям Украины. В Израиле работают мощные радары, рассчитывающие, куда именно летит ракета, и сирена включается секторально в конкретном месте.

Кроме того, сирена дает специальный сигнал, указывающий, сколько минут есть у населения, чтобы переместиться в укрытия.

«Безусловно, такая система нам нужна, и работа над этим ведется уже четыре месяца. В общественной плоскости говорится, что нам это передадут. Но не так все просто, потому что это действительно займет некоторое время. Фактически, во время визита израильтяне подтвердили, что они в течение трех месяцев закончат пилотный проект для Киева под наши реалии», — сказал Корнийчук.

Он добавил, что для Украины это очень важно, поэтому украинская сторона просила, чтобы это произошло раньше. Посол также отметил, что «это начало», и спрогнозировал, что в дальнейшем проект раннего оповещения будет расширен на другие регионы.

Как сообщал Курсор, в январе посол Украины Евгений Корнийчук посетил двух украинских солдат, которые недавно для протезирования и реабилитации в медцентр Левинштейн (город Раана) в рамках программы правительства Израиля.

Ранее мы рассказывали о скандальном заявлении члене российской академии наук и бывшем политике сергее глязьеве*, который сказал, что евреи и президент Украины Владимир Зеленский под эгидой войны воруют органы у украинских солдат и гражданских. По его мнению, доказательством этого является то, что Израиль создал в Украине полевой госпиталь для похищения органов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!