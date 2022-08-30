Израильский аналитик рассказал, как рф будет пытаться остановить ВСУ на юге

Украинские военнослужащие начали контрнаступление на юге страны, чтобы освободить свои территории от российской оккупации. Израильский военный эксперт Виктор Верцнер отметил, какую тактику будет использовать рф*, чтобы остановить ВСУ и как нужно действовать украинским бойцам.

Об этом он рассказал в эфире Радио «НВ».

По его словам, российская военная доктрина по обороне включает три составляющие. Первая линия обороны противника, как правило, наиболее слабая, а вот вторая будет помощнее, и самой сильной будет последняя.

Украинских военных оккупанты попытаются остановить на одной из этих линий и перейти из нее в контрнаступление. Это простая стратегия, которую как отмечает эксперт, россияне используют всегда. Если ВСУ прорвут все линии обороны, то остальная оборона просто посыплется.

Аналитик подчеркнул, что украинским защитникам нужно определить в обороне противника самое слабое звено и именно на этом направлении приложить максимум усилий по наступлению. Но нужно еще вспомогательные действия, которые запутают врага, чтобы он не смог быстро определить основное направление для атак.

«Курсор» писал ранее, что украинские военные начали контрнаступление и намерены вернуть под свой контроль Херсон, который в марте 2022 года был оккупирован россиянами. Правозащитник Марк Фейгин считает, что поражение армии рф и потеря города могут повлиять на судьбу главы кремля.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!