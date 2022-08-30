Правозащитник спрогнозировал последствия потери Херсона для путина

Российский правозащитник Марк Фейгин считает, что от степени поражения российской федерации* в Херсонской области зависит судьба путина.

Украинские военные начали контрнаступление и намерены вернуть под свой контроль Херсон, который в марте 2022 года был оккупирован россиянами. Правозащитник Марк Фейгин считает, что поражение армии рф и потеря города могут повлиять на судьбу главы кремля.

Об этом он рассказал в эфире программы «Гроши».

По его словам, степень поражения россиян в Херсонской области может отразиться на режиме владимира путина. Если это будет полный разгром, то это может привести к движениям внутри рф вокруг «коллективного путина». В Кремле впоследствии этого могут начаться перемены, потому что придет понимание, что кампанию выиграть нельзя и тогда возникнет вопрос, как действовать дальше.

Фейгин считает, что путина могут отстранить от командования. И ответственность за то, как выйти из войны, могут взять члены совета безопасности, в частности секретарь сб рф Николай Патрушев и директор фсб Александр Бортников.

«Курсор» писал ранее, что в понедельник, 29 августа, украинские военные начали бои за Херсон. Военные объекты и склады оружия солдат российской федерации начали гореть по всему региону.

Еще мы писали, что военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что после освобождения юга Запорожской области и Херсонской области от российских оккупантов наступит и очередь Крыма

Напомним, что по словам экспертов, Вооруженные силы Украины смогут освободить оккупированный россиянами Херсон до конца текущего года.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!