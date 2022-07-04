В Украине открыли уже более 20 производств по сексуальному насилию российскими военными

Украинские правоохранители открыли более 20 уголовных производств по совершению сексуальных преступлений против украинцев со стороны россиян.

Об этом рассказала заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.

По ее словам, сейчас сексуальные преступления россиян в отношении мирного населения фиксируются не только по заявлению потерпевшего лица, а по статье 438 Уголовного кодекса как военные преступления. То есть, если есть информация в Интернете, в СМИ по поводу этой ситуации, то такие факты проверяются.

Она также сообщила, что одна из специальных групп полиции по фиксации сексуальных преступлений россиян отработала в Киевской области уже 40 населенных пунктов, выявлено около 15 таких фактов.

При этом, по ее словам, каждый из этих случаев еще дополнительно проверялся — правоохранители отдельно общались с пострадавшими лицами, насколько они готовы к тому, чтобы эти факты нашли отражение в уголовном производстве.

Она отметила, что в состав этих мобильных групп входят, в частности, ювенальные полицейские, следователи, патрульные и психологи.

Курсор сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

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