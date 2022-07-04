В Украине открыли уже более 20 производств по сексуальному насилию российскими военными

Об этом рассказала заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.
По ее словам, сейчас сексуальные преступления россиян в отношении мирного населения фиксируются не только по заявлению потерпевшего лица, а по статье 438 Уголовного кодекса как военные преступления. То есть, если есть информация в Интернете, в СМИ по поводу этой ситуации, то такие факты проверяются.
Она также сообщила, что одна из специальных групп полиции по фиксации сексуальных преступлений россиян отработала в Киевской области уже 40 населенных пунктов, выявлено около 15 таких фактов.
При этом, по ее словам, каждый из этих случаев еще дополнительно проверялся — правоохранители отдельно общались с пострадавшими лицами, насколько они готовы к тому, чтобы эти факты нашли отражение в уголовном производстве.
Она отметила, что в состав этих мобильных групп входят, в частности, ювенальные полицейские, следователи, патрульные и психологи.
Курсор сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.
Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!