Израильский офицер предположил, когда ВСУ ударят по Крымскому мосту

В среду, 24 августа, в Украине будут отмечать День Независимости, и в этот праздник ожидается усиление ракетных обстрелов со стороны рф*. Однако ВСУ также могут нанести оккупантам удар, в частности по Крымскому мосту.

Таким предположением поделился майор резерва Армии обороны Израиля Виктор Верцнер, передает издание «НВ».

По его словам, украинцы не меньше россиян любят «символические даты», поэтому оккупантам стоит опасаться «сюрпризов».

Виктор Верцнер отметил, что 24 августа российская армия может усилить ракетные обстрелы по Украине, поэтому посоветовал гражданам провести праздник дома, избегая мест массовых скоплений. Но при этом, он считает, что ВСУ также могут обострить ситуацию в эти дни, возможно, освободят какие-то населенные пункты от оккупации или ударят по Крымскому мосту или другому важному для рф объекту.

«Курсор» писал ранее, по словам ведущего украинского военного эксперта Олега Жданова, россия завезла ракетные комплексы С-300 и С-400 на аэродром «Зябровка» в Беларуси, но они не несут угрозы Киеву. Однако, по столице Украины в ближайшее время могут нанести массированные ракетные удары.

Еще мы писали, что в День Независимости Украины существует большая вероятность того, что российские войска усилят свои обстрелы, и в наибольшей опасности могут быть три города.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!