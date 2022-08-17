Военный эксперт рассказал, когда россия может нанести удар по Киеву

Военный эксперт предупреждает о ракетных ударах по городам Украины с территории Беларуси.

По словам ведущего украинского военного эксперта Олега Жданова, россия* завезла ракетные комплексы С-300 и С-400 на аэродром «Зябровка» в Беларуси, но они не несут угрозы Киеву. Однако, по столице Украины в ближайшее время могут нанести массированные ракетные удары.

Об этом Жданов рассказал в интервью Юлии Латыниной, сообщает информационное агентство УНИАН.

По словам Жданова, Киев могут обстрелять ракетами с самолетов, в том числе с истребительной авиации, применив ракеты «воздух-земля».

«Может быть, опять прилетят Ту-22М3 с ракетами Х-22. Они достают практически до середины Украины», — сказал он.

Жданов также добавил, что россия, вероятнее всего, готовит Украине на 23-24 августа «большую пакость». 24 августа Украина будет отмечать День независимости.

«Это – единственное, что у них осталось из тех козырей, с которых они могут ходить», — заявил Жданов.

Военный эксперт отметил, что российский президент владимир путин не ударит по Банковой улице в Киеве, потому что здание Офиса президента надежно защищено еще со времен СССР.

Ранее Курсор писал, что аналитики рассказали о последствиях ударов под Джанкоем для россии. Джанкой использовался россиянами как железнодорожный узел, чтобы транспортировать войска и технику.

Наша редакция писала, что минобороны россии назвало причину взрывов на оружейных складах в Крыму. Россия назвала взрывы на оружейных складах в Крыму диверсией.

Курсор сообщал о ЧП в Крыму: момент взрыва под Джанкоем попал на видео. Город Джанкой – это своеобразные ворота в Крым. Там очень большая железнодорожная станция, через которую перебрасывают и войска, и боеприпасы, и технику.

«Задело» поезда на Крымском мосту: появились новые подробности взрыва возле Джанкоя. По сообщениям СМИ, взрыв в Джанкое был настолько мощным, что это «задело» поезда на «Крымском мосту».

Напомним, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!