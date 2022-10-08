Израильский журналист разозлил российский мид реакцией на взрыв Крымского моста

Дов Гиль-Хар назвал взрыв запоздавшим на день подарком к юбилею путина и приветствовал «храбрость» водителя взорванной фуры, который “почти наверняка погиб”.

Политический обозреватель общественного телеканала «Кан» Дов Гиль-Хар отреагировал в Twitter на взрыв Крымского моста и вызвал гневную реакцию МИД РФ.

Об этом сообщает IsraelInfo.

Отмечается, что журналист назвал взрыв запоздавшим на день подарком к юбилею путина* и приветствовал «храбрость» водителя взорванной фуры, который “почти наверняка погиб”.

В свою очередь мид рф заявило, что «подобные высказывания совершенно неприемлемы для видного ведущего государственного ТВ» и пообещало «направить соответствующее обращение» руководству информационной редакции ”Кан».

❗️Such statements are totally unacceptable for an Israeli state TV senior news anchor @DovGilHar. A relevant letter will be sent to the management of @kann_news. pic.twitter.com/BEc14p3Tuq — Russia in Israel (@israel_mid_ru) October 8, 2022

На угрозу жалобы руководству корпорации «Кан» журналист ответил новым выпадом в адрес путинского режима. «Место диктатур — в музее, и ваше тоже», — написал израильский журналист.

Dictatorships’ place is in museums. Your’s too. And BTW — you can have your Sputnik V back — I’m ashamed of it today.@israel_mid_ru https://t.co/SDiwtniBf8 pic.twitter.com/QYo5RCRwDU — DovGilHar (@DovGilHar) October 8, 2022

«В мид россии не понимают, что такое “общественное телевидение”, и считают независимую вещательную корпорацию “Кан” государственной», — отмечает издание.

Как сообщал Курсор, по предварительным данным, три человека погибли в результате подрыва грузовика на Керченском мосту утром в субботу, 8 октября. Погибли, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

«Из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются. Третий, вероятно, водитель фуры, которая, якобы, и была подорвана на мосту. Также установлены данные взорвавшейся фуры и ее собственника. Это житель краснодарского края», — говорится в сообщении.

Ранее Курсор информировал о том, что мост через Керченский пролив на данный момент не подлежит эксплуатации. Пожар разрушил значительную часть полотна автомобильной ветки. Момент взрыва зафиксировали камеры.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!