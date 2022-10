Израильский журналист разозлил российский мид реакцией на взрыв Крымского моста

Политический обозреватель общественного телеканала «Кан» Дов Гиль-Хар отреагировал в Twitter на взрыв Крымского моста и вызвал гневную реакцию МИД РФ.

Об этом сообщает IsraelInfo.

Отмечается, что журналист назвал взрыв запоздавшим на день подарком к юбилею путина* и приветствовал «храбрость» водителя взорванной фуры, который “почти наверняка погиб”.

В свою очередь мид рф заявило, что «подобные высказывания совершенно неприемлемы для видного ведущего государственного ТВ» и пообещало «направить соответствующее обращение» руководству информационной редакции ”Кан».

❗️Such statements are totally unacceptable for an Israeli state TV senior news anchor @DovGilHar . A relevant letter will be sent to the management of @kann_news . pic.twitter.com/BEc14p3Tuq

На угрозу жалобы руководству корпорации «Кан» журналист ответил новым выпадом в адрес путинского режима. «Место диктатур — в музее, и ваше тоже», — написал израильский журналист.

Dictatorships’ place is in museums. Your’s too. And BTW — you can have your Sputnik V back — I’m ashamed of it today.@israel_mid_ru https://t.co/SDiwtniBf8 pic.twitter.com/QYo5RCRwDU

— DovGilHar (@DovGilHar) October 8, 2022