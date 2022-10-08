В рф сообщают о погибших в результате взрыва на Крымском мосту

Жертвами, предположительно, стали пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

По предварительным данным, три человека погибли в результате подрыва грузовика на Керченском мосту утром в субботу, 8 октября.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные из российской федерации*.

Отмечается, что погибли, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

«Из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются. Третий, вероятно, водитель фуры, которая, якобы, и была подорвана на мосту. Также установлены данные взорвавшейся фуры и ее собственника. Это житель краснодарского края», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, мост, соединяющий временно оккупированный рф Крым с материковой частью Кубани, поврежден в результате пожара. Возгорание зафиксировали около 6 часов утра в субботу, 8 октября. В товарняке Тамань-Керчь на Крымском мосту якобы загорелся бензобак.

Еще мы писали, что мост через Керченский пролив на данный момент не подлежит эксплуатации. Пожар разрушил значительную часть полотна автомобильной ветки. Момент взрыва зафиксировали камеры.

Напомним, что геоэколог Юрий Медовар рассказал о том, как можно уничтожить Крымский мост.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!