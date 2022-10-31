Известный бизнесмен отказался от гражданства россии

Россиянин не хочет ассоциироваться с «путинским фашизмом».

Бизнесмен и основатель российского «Тинькофф Банка» Олег Тиньков заявил, что отказывается от гражданства *рф.

Об этом он сообщил в своем Instagram.

Предприниматель опубликовал справку о выходе из гражданства, датированную 26 октября. По его словам, он не хочет ассоциироваться с «путинским фашизмом».

«Надеюсь все больше бизнесменов последуют за мной, и перестанут работать на фашизм, бросят свои бизнесы и гражданство», – написал Тиньков.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Oleg Tinkov (@olegtinkov)

Также «Курсор» сообщал, что с усугублением кризиса в россии кремлевская пропаганда становится истеричнее.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!