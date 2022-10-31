СМИ: с усугублением кризиса в россии кремлевская пропаганда становится истеричнее

В субботу, 29 октября, россия* отметилась сразу двумя громкими заявлениями: анонсировала выход из зерновой сделки, что означает фактическое возобновление блокады украинских портов и создание предпосылок для искусственного голода, а также обвинила Великобританию в подрыве «Северных потоков».

Закономерно, что чем сильнее становится системный кризис в россии на фоне развязанной путиным войны против Украины и чем очевиднее становится поражение кремля, тем истеричнее становится кремлевская пропаганда, пишет издание Fürge Hír.

Отмечается, что российское общество начинает уставать от войны не видя никаких достижений россии на фоне беспрецедентных человеческих потерь и экономического ущерба.

«Россия на долгие десятилетия получила реноме убийцы, оккупанта и аутсайдера. В таких условиях российская пропаганда создает новые причины, мотивирующие россиян и далее умирать за маниакальные иллюзии путина. Создание образа внешнего врага, угрожающего россии, – именно так можно объяснить озвученные обвинения Лондону в диверсиях на российских «северных потоках», и нужно ли говорить, что этот «враг» должен быть частью «вражеского россии» Запада», — говорится в статье.

По мнению автора материала, российская армия исчерпала почти все аргументы: даже БПЛА вынуждена закупать у Ирана, а с каждым ракетным ударом ненависть украинцев к оккупанту только усиливается. При этом путин 24 февраля даже предположить не мог, что осенью 2022 года россия окажется в такой ситуации и фактически не будет иметь места ни для какого маневра.

«В таких условиях руководимая им российская пропаганда начинает хаотически масштабировать абсурдные, низкокачественные инсинуации (вроде «украинской грязной бомбы», «деструктивных сект на территории Украины») чтобы хоть как-то отвлечь отупевшего внутреннего обывателя, который в периоды относительной трезвости начинает догадываться, что «в россии происходит что-то не то» и создать стимул для дальнейшего набора «пушечного мяса» на передовую», — пишет издание.

Также, по словам автора, обвинения Великобритании – очередной фейк и в ближайшее время следует ожидать анонсирования новых инсинуаций, в которых россия будет обвинять весь мир в своих проблемах.

«Россия – страна-террорист, ее преступления уже не поддаются лечению, а ее попытки создать искусственный голод должны рассматриваться в Гааге. Украина на верном пути, и при постоянной помощи Запада российское зло будет остановлено и окончательно побеждено именно на западных границах современной «империи зла», — резюмирует издание.

Как сообщал Курсор, в министерстве обороны россии заявили, что украинские военные атаковали российские корабли в оккупированном Севастополе под руководством специалистов из Великобритании.

Ранее Курсор информировал о том, что, согласно заявлению МИДа Украины, страна придерживается договора о нераспространении ядерного оружия и считает абсурдными обвинения рф в попытке использовать ядерное оружие, которого в Украине нет и не может быть.

До этого министр обороны рф шойгу провел экстренные созвоны с министрами обороны других стран, распространяя слухи, что Украина якобы намерена применить «грязную бомбу».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!