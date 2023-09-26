Известный коллаборант неожиданно рассказал, чем Украина лучше россии

Коллаборант и бывший "народный губернатор" Донбасса *павел губарев лестно отозвался о ВСУ и Украине.
Его интервью пропагандистам опубликовал блогер Денис Казанский.
"Одна из сильнейших армий мира (ВСУ – ред)", – сказал он.
По словам коллаборанта, Украина, как государство, более эффективно себя показала, чем россия, потому что сотрудничает с гражданским обществом и волонтерами.
"Потому что у них все можно. Связь гражданского общества с армией, все работает. У нас тоже это есть, но у нас государство, которое тихо саботирует, не помогает, как минимум. Государство показало свою слабость", – сказал губарев.
Также "Курсор" сообщал, что экс-депутат госдумы рф ответил, способны ли россияне свергнуть путина.
Помимо этого россиянка приехала в Украину за своим "без вести" пропавшим мужем-военным.
* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!