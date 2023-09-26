Известный коллаборант неожиданно рассказал, чем Украина лучше россии

По его мнению, российское государство показало свою слабость.

Коллаборант и бывший "народный губернатор" Донбасса *павел губарев лестно отозвался о ВСУ и Украине.

Его интервью пропагандистам опубликовал блогер Денис Казанский.

"Одна из сильнейших армий мира (ВСУ – ред)", – сказал он.

По словам коллаборанта, Украина, как государство, более эффективно себя показала, чем россия, потому что сотрудничает с гражданским обществом и волонтерами.

"Потому что у них все можно. Связь гражданского общества с армией, все работает. У нас тоже это есть, но у нас государство, которое тихо саботирует, не помогает, как минимум. Государство показало свою слабость", – сказал губарев.

Также "Курсор" сообщал, что экс-депутат госдумы рф ответил, способны ли россияне свергнуть путина.

Помимо этого россиянка приехала в Украину за своим "без вести" пропавшим мужем-военным.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!