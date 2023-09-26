Россиянка приехала в Украину за своим "без вести" пропавшим мужем-военным – его реакция была неоднозначной

Это произошло впервые за все время войны.

Жительница *россии приехала в Украину, чтобы увидеть своего мужа-военного, оказавшегося в плену ВСУ.

Об этом сообщил украинский журналист Владимир Золкин.

В Главном управлении разведки минобороны Украины существует проект "Хочу жить!". В рамках него россиянам рассказывают, как они могут спастись от смерти, сдавшись в плен.

Также там занимаются военнопленными, которые могут попасть на обмен. Порой российские военные беседуют перед камерами с журналистами и рассказывают, как оказались на войне и что они о ней думают.

К одному из таких оккупантов из россии приехала супруга, которая его не видела 3 месяца. Женщину зовут Ирина Кринина, а ее супруга – Евгений Ковтков.

Когда они встретились, военный опустил голову и начал плакать, ибо не знал о намерениях супруги. Когда женщина рассказала о безразличии российских властей, Евгений не мог прийти в себя от всего услышанного. Несмотря на информацию, что возвращенных из плена отправляют назад на фронт, он сказал, что намерен вернуться в рф, ибо там его родственники.

В то же время женщина утверждает, что российскому командованию плевать на судьбу солдат, потому что оно не пытается помочь пленным и не вывозит тела погибших.

У женщины была работа, квартира и родственники в российском красноярске. Однако 3 месяца назад она увидела видео с боев под Бахмутом, на котором солдаты ВСУ показали пленных военных рф.

Среди них она узнала супруга, которого пыталась вернуть домой. Тем не менее российская власть никак не реагировала. По этой причине Ирина взяла дочерей и, бросив все в своем городе, приехала в Украину.

После она дала 1,5-часовое интервью журналисту Дмитрию Карпенкову, где рассказала, что россияне запуганны и живут во лжи. По ее словам, она считает, что владимир путин – убийца. Украинский журналист сказал, что это первое подобное событие за все время.

Также "Курсор" сообщал, что экс-депутат госдумы рф ответил, способны ли россияне свергнуть путина.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!