К приезду миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС прибыли российские пропагандисты — СМИ

Российская федерация может поставить определенный спектакль во время миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Туда уже прибыли российские пропагандисты.

Такое мнение в эфире Суспильного Радио высказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По его словам, МАГАТЭ – это не политическая, а техническая организация, которая следит за исполнением законодательства в сфере ядерной безопасности. В частности, она может сделать мониторинг происходящего на ЗАЭС — каков уровень рисков на ключевом оборудовании, обеспечивающем безопасность, как поддерживается система охлаждения ядерного топлива, ядерных реакторов, как обеспечивается безопасность хранилища отработанного ядерного топлива и т.д.

«Они не будут делать политические заявления или исследовать политические военные аспекты. Они могут пообщаться с работниками станции. Нельзя исключать, что россия поставит определенный спектакль», – сказал Омельченко.

Он также сообщил, что россияне завезли на ЗАЭС своих экспертов из росатома, которые запугали украинский персонал, взяли в заложники семьи.

«Как можно сделать объективную оценку по словам персонала, если они находятся под угрозой? Такая постановка будет. Туда прибыло «раша тудэй», там десятки корреспондентов российского телевидения, поэтому они рассчитывают на шоу, чтобы продемонстрировать, что они защищают атомную станцию, если бы не они, то она уже давно взорвалась бы и вс рф спасли мир. Такой сценарий может разыграться, к этому нужно быть готовым», – подчеркнул эксперт.

Как сообщал Курсор, российские войска умышленно обстреливают коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна добраться до ЗАЭС, сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Все предсказуемо. Россия намеренно обстреливает коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна добраться до ЗАЭС. Все, чтобы предложить проход через Крым/ОРДЛО», — отмечает он.

Ранее Курсор информировал о том, что в россии* «анонсировали» провокации на ЗАЭС во время визита миссии МАГАТЭ. В частности, в так называемом «главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области» утверждают, что Украина якобы может устроить «провокацию» во время визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и обвинить в этом рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!