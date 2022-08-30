Россияне обстреливают коридоры проезда миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС — Офис президента Украины

По словам Михаила Подоляка, оккупанты хотят предложить проход миссии через Крым и ОРДЛО.

Российские войска умышленно обстреливают коридоры, по которым миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) должна добраться до Запорожской АЭС (ЗАЭС).

Об этом в своем Twitter сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Все предсказуемо. Россия намеренно обстреливает коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна добраться до ЗАЭС. Все, чтобы предложить проход через Крым/ОРДЛО», — отмечает он.

При этом, по словам Подоляка, позиция Украины остается неизменной.

«Доступ только через подконтрольную территорию. Демилитаризация АЭС. Немедленный отвод российских войск. На станции — только ua-персонал», — написал советник главы Офиса президента Украины.

Как сообщал Курсор, российские оккупанты создали дезинформационное письмо представителям МАГАТЭ и собирают подписи населения Энергодара. Таким образом враг продолжает развивать дезинформационную кампанию относительно обстрелов ЗАЭС украинскими военными, сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

«Сейчас враг собирает подписи населения Энергодара под заявлением, в котором требуют прекратить обстрел атомной станции якобы силами ВСУ. Это манипуляция, цель которой — введение в заблуждение внутреннего населения временно оккупированной территории, а также инспекции МАГАТЭ», — говорится в сообщении.

Ранее Курсор информировал о том, что в россии* «анонсировали» провокации на ЗАЭС во время визита миссии МАГАТЭ. В частности, в так называемом «главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области» утверждают, что Украина якобы может устроить «провокацию» во время визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и обвинить в этом рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!