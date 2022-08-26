В россии «анонсировали» провокации на ЗАЭС во время визита миссии МАГАТЭ

В так называемом «главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области» утверждают, что Украина «может обвинить в провокациях рф*».

Украина может устроить «провокациюи» во время визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и обвинить в этом рф. Такое мнение высказал член так называемого «главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области» Владимир Рогов.

Об этом сообщают российские СМИ.

«Мы прекрасно понимаем, что они могут «всадить в спину» этой миссии инспекции, из чего угодно выстрелить, а потом сказать: «Вот, Россия обстреляла», — считает он.

Как сказал Рогов, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прекрасно понимает, что делегации миссии будет гораздо безопаснее добраться до атомной станции через «освобожденные территории».

«Очень надеюсь, что развязка, финал близки. И этот финал будет положительным, нормальным и конструктивным», — подытожил он.

Курсор писал о том, что, п о словам заместителя государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, Соединенные Штаты обеспокоены действиями россиян на Запорожской атомной электростанции, так как все это может спровоцировать новую ядерную катастрофу и значительно увеличивает риск возможного выброса радиации.

Мы также сообщали о том, что российские оккупанты озвучили руководству Запорожской атомной электростанции требование об ограничении допуска персонала на станцию. На площадку пропускают только оперативный персонал, обеспечивающий функционирование энергоблоков.

Также Курсор сообщал, что по словам военного эксперта Алексея Мельника, риск возникновения ядерной катастрофы значительно увеличивается, если будет предпринята попытка военного освобождения Запорожской АЭС, которая оккупирована россиянами.

Ранее Курсор писал, что Владимир Зеленский призвал ООН обеспечить сохранность Запорожской АЭС.

Наш сайт писал, что эксперт рассказал, можно ли освободить Запорожскую АЭС военным путем.

Напомним, что в Украине озвучили причину обстрелов россиянами Запорожской АЭС.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!