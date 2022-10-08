К взрыву Крымского моста могут быть причастны российские спецслужбы — СМИ

По мнению экспертов, разрушение моста может быть использовано в интересах владимира путина.

К взрыву Крымского моста могут быть причастны российские спецслужбы.

Об этом говорится в материале Nowiny Polskie.

Издание отмечает, что разрушение моста может быть использовано и в интересах самого президента россии владимира путина*, «по примеру Горбачева, для которого высадка немецкого летчика-любителя Руста на красной площади послужила поводом для генеральского звездопада».

«На въездах на Крымский мост стоят стационарные досмотровые и радиотехнические комплексы СТ-6035 департамента охраны минтранса россии, которые проверяют автомобили на наличие взрывчатых веществ. И это несмотря на постоянные рассказы российских властей о самых передовых мерах безопасности на мосту (второе место по безопасности после москвы) и системах, не пропускающих автомобили с взрывчаткой», — пишет издание.

Так, грузовик, начиненный взрывчаткой, смог добраться до Крымского моста, только проехав станцию. Поскольку на постах всегда присутствуют сотрудники российских силовых структур, грузоперевозки могут осуществляться с их ведома.

«Не исключено , что к нему может быть причастна ФСБ, которая, используя технику подрыва домов в россии конца 1990-х годов, пытается создать прецедент, чтобы настоять на ударах по украинским «центрам принятия решений». Это полностью соответствует позиции «партии войны», представители которой, в частности кадыров, призывают к применению тактического ядерного оружия», — говорится в статье.

Как сообщал Курсор, по предварительным данным, три человека погибли в результате подрыва грузовика на Керченском мосту утром в субботу, 8 октября. Погибли, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

«Из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются. Третий, вероятно, водитель фуры, которая, якобы, и была подорвана на мосту. Также установлены данные взорвавшейся фуры и ее собственника. Это житель краснодарского края», — говорится в сообщении.

Ранее Курсор информировал о том, что мост через Керченский пролив на данный момент не подлежит эксплуатации. Пожар разрушил значительную часть полотна автомобильной ветки. Момент взрыва зафиксировали камеры.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!