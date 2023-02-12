Кадыров назвал страну, в которую россия может вторгнуться после Украины

Сторонник путина призывает не бояться западных танков, потому что у россии есть ПВО.

Глава Чечни *рамзан кадыров во время совещания с Региональным оперативным штабом по проведению войны в Украине заявил, что рф якобы «заберёт» Одессу, Харьков, Киев и дойдёт до Польши.

По его словам, каждому человеку известно, что когда он берёт автомат в руки, он «должен умереть и убивать врага, преступников, террористов, шайтанов и сатанистов». По мнению сторонника путина, «у нас нет другого пути, а этот путь Всевышний нам дал, как подарок и мы должны это использовать с удовольствием».

«Дальше, иншалла, мы заберём и Одессу, и Харьков, и Киев. К этому мы потихоньку идёт благодаря всем структурам, подразделениям, нациям и вероисповеданиям, которые сегодня объединились вокруг призыва нашего президента»

Также руководитель Чеченской республики уверен, что россия «пробьётся» и дойдёт до Польши, которая «кричит вовсю, хотя у них нету никаких возможностей»:

«Хочу успокоить людей, танки, которые они выделяют, это вообще ничего не значит. У них и танки есть, и БТРы есть, и самолёты есть, но использовать на территории СВО (войны – прим.ред.) нет возможности, потому что наше ПВО работает оперативно»

Подобные высказывания кадырова в адрес Польши звучат не впервые. Так, недавно он сказал, что собирается воевать с Польшей, когда якобы разгромит Украину.

По словам главы Чечни, польское правительство запросило у НАТО помощь для укрепления обороны, потому что оно опасается российского вторжения. Кадыров заверил, что это является правильным шагом, потому что он лично планирует вторгаться в Польшу.

Также «Курсор» сообщал, что президент Польши сообщил о сложностях в поставках F-16 в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!