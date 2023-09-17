Кадыров опубликовал видеообращение на фоне слухов о своей болезни

Неизвестно, когда это видео было записано.

Главарь Чечни рамзан кадыров* записал видео с опровержением слухов о своей болезни или смерти.

Видео появилось на его официальном канале. Дата, когда оно было снято, неизвестна.

Военный преступник подписал свои видеозаписи с прогулки следующим образом: «Всем, кто не может отличить правду от лжи, советую прогуляться на свежем воздухе».

Напомним, что в украинской военной разведке ранее заявили, что лидер Чечни рамзан кадыров находится в критическом состоянии.

«Информация подтверждается различными источниками в медицинских и политических кругах, — сообщил представитель военной разведки Украины Андрей Юсов. — Есть информация, что военный преступник кадыров находится в тяжелом состоянии и что его болезни обострились и стали причиной столь тяжелого состояния».

Его ухудшение здоровья не связано с травмой, добавил Юсов.

«Дело не в травмах. Остальные детали требуют дополнительных пояснений. Он болеет уже давно, и речь идет о системных проблемах со здоровьем, - сказал он. — Последние несколько дней он находится в тяжелом состоянии».

Кадыров, сторонник кремля, которого прозвали «солдатом путина» и «боевой собакой путина», направил войска в Украину, чтобы помочь путину в его войне в Украине. Буквально в июле этого года он заявил, что отправил отряд чеченских войск сражаться в Бахмуте. В начале этого года отряд подписал контракт с министерством обороны рф, что резко контрастирует с погибшим главарем вагнера евгением пригожиным, который протестовал против подписания контракта с москвой наемников.

Курсор писал, что российский оппозиционер заявил, что в рф скрывают правду о состоянии здоровья кадырова.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!