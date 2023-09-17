Российский оппозиционер заявил, что в рф скрывают правду о состоянии здоровья кадырова

Последнее время в СМИ всплывает информация о том, что главе чечни все хуже.

В российской федерации* тщательно пытаются скрыть всю информацию относительно того, в каком состоянии находится глава Чечни рамзан кадыров. Однако в этом случае излишняя секретность порождает разнообразные слухи. На этот счет высказался российский оппозиционер и публицист Александр Невзоров.

Об этом пишет "Униан".

По его словам, в этой всей секретности вокруг здоровья кадырова может быть лично заинтересован президент россии владимир путин.

"В этой своеобразной персональной вселенной Путина растет и расширяется так называемая черная "кадыра", - отметил Невзоров.

Согласно его наблюдениям, на фоне этой секретности создается массу удивительных конспирологических теорий и самые дикие фантазии населения.

Ранее "Курсор" писал о том, что после того как разразились слухи о тяжелом состоянии представителя путинского режима рамзана кадырова, в сети появилось любопытное видео. Советник чеченского лидера Умар Даудов опубликовал в "Телеграме" ролик, на котором кадыров идет по улице в сопровождении членов своей семьи.

Также мы сообщали, что журналист рассказал, кем кремль хочет заменить кадырова. Эксперт считает, что народ Чечни не будет активно протестовать против нового лидера. При этом он подчеркнул, что пока нет достоверных подтверждений относительно состояния здоровья кадырова, как из Чечни, так и из европейской чеченской диаспоры.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!